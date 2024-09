Golob ganjen: na prireditvi njegov sin plesal, hčerka pa sedela ob njem (FOTO)

Na proslavi ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini je v nedeljo zbrane v Vipavi med drugimi nagovoril predsednik vlade Robert Golob. Na proslavi pod sloganom Moja pesem je himna srca so s pesmijo in mislijo o domovini sodelovali tudi otroci, pevci, instrumentalisti in prebivalci Vipave, ki ustvarjajo v tem delu Vipavske doline.

FOTO: Jože Suhadolnik

Med mlajšimi ustvarjalci je bilo mogoče videti Golobovega sina Markusa, ki je skupaj s pevskimi prijatelji zapel pesem. Ob koncu nastopa je z iskricami v očeh in ponosen nase stekel v objem še k bolj ponosnemu očetu, ki je prireditev spremljal pričakovano v prvi vrsti.

Markus je zapel in zaplesal na prireditvi. FOTO: Zaslonski posnetek

Posnetek je na instagramu poobjavila Golobova partnerica Tina Gaber, ki je med snemanjem navdušeno komentirala Markusove reakcije.

Markus se, kot kaže, vse pogosteje pojavlja na dogodkih skupaj z očetom. Pred dobrim tednom sta se skupaj udeležila dobrodelne prireditve 24 ur veslanja za dober namen. Takrat je predsednik vlade za Slovenske novice razodel, da Markus obiskuje šolo s posebnim razvojnim programom in se odlično počuti na vodi in v njej in tudi kajak obožuje.

FOTO: Jože Suhadolnik

Golobu se je na prireditvi v nedeljo pridružila tudi njegova 19-letna hčerka Luna Golob, ki je študentka ljubljanske univerze. Sedela je ob očetu in zunanji ministrici Tanji Fajon.

FOTO: Jože Suhadolnik

Na proslavi je nastopilo okoli 200 ljudi, govorniki na odru so bili še vipavski župan Anton Lavrenčič, pater Bogdan Knavs ter zamejski pisatelj, novinar in alpinist Dušan Jelinčič. Govorci poudarili pogum naroda ter grozote in teror, ki jih je ta doživel.

FOTO: Jože Suhadolnik

Proslava, na kateri je bila navzoča tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, je bila spomin na dogodek 15. septembra 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba z Italijo, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila velik del Primorske, kamor spadajo zgornje Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre.

Proslava ob vrnitvi Primorske k matični domovini 15. 9. 2024 v Vipavi. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot kaže, smo praznik pod tem imenom letos praznovali zadnjič, saj je državni zbor prav ta teden na predlog skupine primorskih koalicijskih poslancev izglasoval spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, po kateri bo 15. september poslej praznik priključitve, in ne več vrnitve Primorske k matični domovini