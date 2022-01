Gole Slovenke za čistejše okolje (FOTO)

»Gola človeška telesa so lepa. Če se koledarja loti profesionalec, so slike toliko lepše. Če je vključena še ekologija, dobi erotični koledar višji smisel. Če isti erotični EKOledar poseže še v humanitarne vode, je pa čisti presežek. Kupila sem tri,« se glasi eden od komentarjev svojevrstnega koledarja. Ideja opozarjanja na okoljske probleme sicer praznuje peto leto. V poplavi teh in drugih motivov se je EKOledar znašel v središču zanimanja prav zaradi unikatnosti ideje in izvedbe. Tudi na divjih odlagališčih Grafični in spletni oblikovalec ter fotograf Matjaž Van Klein je podpis...