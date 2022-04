Gledalci na nogah: so na Planet TV storili napako?

Če spremljate Poroko na prvi pogled, ste verjetno opazili, da so v zadnji oddaji za prihodnjič napovedali dogodke, ki so vam znani. Nocoj bo – tako napovedujejo – namreč na sporedu epizoda, ki so jo predvajali že prejšnji teden. Nina in Domen sta obiskala njegovo mamo, pogovor pa je nanesel tudi na naraščaj ...

Današnja objava Poroke na prvi pogled na facebooku kaže, da bo nocoj resnično predvajana omenjena epizoda. »Domen bo danes povabil Nino na kosilo k svoji mami, ki ju bo toplo sprejela, med obedom pa bo presenetila z nepričakovano izjavo,« so zapisali. »To smo že gledali. Zakaj še enkrat?« se jezijo gledalci, ena od komentatork pa je pomirjena, saj pravi, da se je že ustrašila, da je celotno dogajanje sanjala.

Kaj se dogaja, preverjamo na Planet TV. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.