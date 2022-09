Ganljivo sporočilo Rebeke Dremelj: Ko je zbolel, so ga že vsi pokopali (FOTO)

Legendarni glasbenik Alfi Nipič je lani, ravno ko bi moral praznovati 60-letnico glasbene kariere, hudo zbolel zaradi okužbe s koronavirusom. Šest tednov je preživel v mariborskem kliničnem centru. Okrevanje je bilo dolgotrajno, šele marca letos se je znova pojavil v javnosti.

Nipič pa zadnje mesece ljudi znova razveseljuje s svojimi nastopi. Tokrat ga je srečala tudi Rebeka Dremelj, ki se je glasbenega kolega izredno razveselila.

»Včeraj sva se srečala po dolgem času! Je rekel, da ko je zbolel so ga nekateri že celo odpisali! Spomnim se, da ko sem zbolela jaz, so tudi nekateri že govorili, da vprašanje kaj bo! Ja, ljudje znaju zelo PREhitro potegniti zaključek! Ampak hvala Bogu ni vse samo črno ali belo! Svet je zelo pisan! Tudi mavričen ! In povem vam, da tale gospod bo še dolgo glavna zvezda in živa legenda vsakega slovenskega silvestrskega večera! Alfi zelo lepo te je bilo videti! Ostani nam zdrav In še dolgo tako nasmejan, kot si bil včeraj! Mimogrede, na isto dan je rojen, kot moja Šajana!« je Rebeka zapisala ob fotografiji z Alfijem.