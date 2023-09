Gabrova, Golob in Hotova takole nazdravili v enem od lokalov (FOTO)

V sredo pozno popoldne so poslanci sprejeli novelo zakona o zaščiti živali – za novelo je glasovalo 52 poslancev, proti jih je bilo 17. Za predlog novele se je med drugim zelo zavzela poslanka SD Meira Hot, ki je bila tudi prvopodpisana. Zaščitnica živali Hotova se je na to temo večkrat srečala z enako mislečo Tino Gaber, prav tako ljubiteljico živali in aktivistko za njihove pravice ter partnerko predsednika vlade Roberta Goloba.

Po sinočnjem uspehu, ko so poslanci dali zeleno luč noveli zakona o zaščiti živali, je trojica z zadovoljstvom nazdravila v enem od lokalov. Gabrova je fotografijo druženja objavila na svojem instagramu, ob njej pa zapisala, da je bil danes »velik in lep dan«.

Kaj predvideva zakon?

Potrjeni zakon med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, mobilne klavnice, prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih ter vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah. Ureja status terapevtskih psov, predvideva vzpostavitev instituta kvalificiranega prijavitelja; gre za osebe, katerih naloge bodo primarno v odkrivanju ter prijavljanju mučenja in zanemarjanja živali, ozaveščanju in sodelovanju v inšpekcijskih postopkih.

Institut kvalificiranega prijavitelja je v javnosti dvigal največ prahu. Njegovi uvedbi so nasprotovali predvsem v veterinarski in kmetijski stroki, kjer so prepričani, da se s to določbo degradira veterinarski poklic, 40-urno izobraževanje, ki je potrebno za pridobitev tega naziva, pa da je premalo.