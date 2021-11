Razkrivamo, koga ljubi Tomi Meglič

Frontman priljubljene skupine Siddharta Tomi Meglič je bil od nekdaj skrivnosten, ko je beseda nanesla na njegovo zasebno življenje. Pred leti se je razšel z dolgoletno partnerico Manco Simčič, s katero imata dva otroka, nato pa so mediji ves čas ugibali, katera lepotica greje njegovo posteljo.

Ljubezenske utrinke je na družabnih omrežjih nazadnje delil, ko je bil v razmerju z voditeljico Taro Zupančič. Po njunem razhodu je večkrat objavil družinske fotografije, s katerimi je razveseljeval oboževalke in oboževalce, ki jih je zdaj znova presenetil, ko je na svojem profilu na instagramu objavil fotografijo, na kateri v temi poljublja novo izbranko. »Najlepši občutek,« je pripisal.

Ko beseda nanese na zasebno življenje, je zelo skrivnosten. FOTO: LEON VIDIC

Njegovi spletni prijatelji so bili nad videnim izjemno navdušeni, številni kolegi in kolegice iz sveta glasbe so mu čestitali, mi pa smo izvedeli, da je temnolaska, ki jo Tomi strastno poljublja, stilistka Cassie.