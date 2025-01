Frido s Talentov takole razvajali za njen rojstni dan (VIDEO)

Družina Kaloh se je kmalu po zmagi Fride in Edvarda v šovu Slovenija ima talent odpravila na zaslužene počitnice v Abu Dabi, glavno mesto Združenih arabskih emiratov (ZAE). Družinica je dolge šolske počitnice preživela v toplih krajih, kjer je Frida pred dvema dnevoma in tik pred odhodom nazaj domov proslavila tudi svoj osmi rojstni dan.

Oče Marko je ob tej priložnosti objavil videoposnetek, kako so zaposleni v hotelu prijazno voščili Fridi za rojstni dan, in zapisal:

»Ko ti osebje pripravi presenečenje za hčerkin rojstni dan. Z malo tortico. Ki stane 'nič'. A nam je vredno več od vseh dolarjev tega sveta. Tega se ne da kupiti. To ti ljudje dajo ali pa ti ne.«

Pravi, da so bili vseh deset dni tudi sami prijazni in spoštljivi do vseh, ki »poskrbijo za maksimalno ugodje gostov«.

Bivali so v hotelu s štirimi zvezdicami, kjer je treba za nočitev v decembrskem času plačati okoli 700 evrov ali več. Vsaj tako kažejo cene za letošnje leto.

Marko je v enem od podkastov dejal, da glede na to, koliko družina troši, imata s soprogo dovolj denarja za vse življenje, če danes nehata delati. A tega si ne želita, ker »ne želita izgubiti smisla«.

Oče je v nadaljevanju videoposnetka za hčerkin rojstni dan še zapisal, da je treba ostati spoštljiv do vseh ljudi, in se ozrl na osebje hotela, ki so Fridi podarili tortico.

»Ne, niso glavni lastniki. Niti managerji. Ampak natakarji. Čistilci. Reševalci iz vode. Receptorji. To so ljudje, ki delajo razliko. Opazite jih. Pozdravite jih. Nasmejte se jim. Pokažite jim spoštovanje. Zaslužijo si. Pišem kot otrok vodovodarja, ki je 40 let garal v jarkih. V dežju. Snegu. Vročini. Da imamo vodo. Pitno vodo iz pipe. Hvala vam, fantje in dekleta! Orosili ste nam oči in podarili najlepše darilo naši Fridki in naši družini,« je zaključil in tako poudaril, da male stvari štejejo.