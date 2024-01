Fotografija Alena Kobilice s princesko Inti Auroro vam bo stopila srce (FOTO)

Ob njenem rojstvu sta v javnosti dobro znana starša Alen Kobilica, znan kot maneken, model in podjetnik, in pevka Maja Prašnikar javnosti šaljivo napovedala, da sta konservativna in se javnost z Inti Auroro še vsaj od 20 do 25 let ne bo pogosto srečevala. Res je ne objavljata pogosto, ob njenem prvem rojstnem dnevu, ki ga je praznovala 16. januarja, pa jo je očka pokazal v ljubečem objemu.

Na Inti Auroro poleg staršev pazi še tri leta starejši bratec Val.

Ob tej priložnosti se nam zdi primerno ponaviti besede Alena Kobilice, ki jih je zapisal ob svojem abrahamu: »V življenju sem srečal mnogo 25-letnih starčkov in mnogo 70-letnih mladostnikov. Staramo se vsi, ostarijo pa le tisti, ki nehajo verjeti in sanjati divje sanje in ko izgine tisti žar v očeh .... Taki, ki si ne upajo več biti otroško navihani, igrivi, samosvoji, duhoviti ... Ostariš takrat, ko rečeš; tega ne morem storiti, saj se to za moja leta ne spodobi ... Zato drage/i moji, živite, kot da je vsak dan zadnji. Smejte se, ljubite se in predvsem ne jemljite življenja preveč resno. Kajti na koncu vam bo žal za vse reči, ki jih niste naredili in ne za tiste, ki ste jih naredili, pa četudi napačno.«

Tudi če danes ne praznujete, so te besede lahko tudi vaša novoletna zaobljuba ... Zato nikar ne pozabite živeti.