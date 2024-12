Finalist Stane brez dlake na jeziku o letošnji Kmetiji: to je šov taktiziranja in spletkarjenja

Superfinalist Stanislav Travnikar je bil letos edini nov obraz v Kmetiji, ki je za las izgubil boj za glavno nagrado. Kljub temu da ni postal zmagovalec, pa je zagotovo imel daleč najširšo podporo gledalcev in uporabnikov spleta. Dokazal je namreč, da je deloven fant, nekoliko bolj tuje pa mu je bilo kovanje taktik, ki bi ga morda lažje pripeljale do superfinala. V kratkem pogovoru nam je Stane zaupal tudi, kdo ga je najbolj razočaral.

Česa vas je naučila letošnja Kmetija?

Da je to šov taktiziranja in spletkarjenja, ne pa šov dela in kmečkega življenja.

Je šla zmaga po vašem mnenju v prave roke?

Vprašajte gledalce (smeh). Timu iz srca privoščim zmago, zaslužil si jo je. Če pa potegnem črto nad celotnim šovom, bi moral definitivno zmagati jaz (smeh).

Stanislav Travnikar. FOTO: Pop TV

Kako se je po koncu Kmetije spremenilo vaše življenje? Na spletu ste imeli precej podpornikov ...

Moje življenje se ni bistveno spremenilo. Morda le v tem, da sem vesel, da sem nekako postal »zmagovalec ljudstva«. Ljudje so v meni prepoznali delovnega in kmečkega človeka, kar sem v tej oddaji želel pokazati.

Kaj vas je najbolj presenetilo ob gledanju šova po televiziji?

Med oddajo sem spremljal taktiziranje svojih sotekmovalcev, a nisem si niti predstavljal, da je bilo tako intenzivno. To sem zares spoznal šele ob gledanju šova po televiziji.

Vas je kdo od nekdanjih sotekmovalcev še posebej razočaral? Zakaj?

Večkrat sem že omenil, da mi je bila najbolj bridka izkušnja z Žanom. Njegovo dejanje me je v Kmetiji najbolj razočaralo in potrlo.

Pogovore z ostalimi finalisti in zmagovalcem letošnje Kmetije lahko najdete na tej povezavi.