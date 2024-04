Fehtarji v ŠOKkastu: Prišel je čas, da pokažemo svoj pravi obraz (VIDEO)

V tokratnem ŠOKkastu sta se nam pridružila Matic Plevel in Blaž Jenkole, člana zasedbe Fehtarji.

Štirje vrhunski glasbeniki so pred leti združili moči in nastala je skupina Fehtarji. Sprva so si nadeli ime Mokre sanje, ki pa jih ni pripeljalo daleč, zato so si nadeli ime, ki jih je poneslo do zvezd. Tudi v dobesednem smislu, saj podirajo meje in postavljajo rekorde. S svojimi inovativnimi idejami, ki jih nikoli ne zmanjka, presenečajo in navdušujejo oboževalce. Poleg Jenkoleta in Plevela sta v zasedbi še Domen Kovač in Samo Kališnik, glasbenika z dolgoletnimi izkušnjami in zavidljivo glasbeno kariero. »Naša prednost je bila to, da smo se srečali, ko smo že dozoreli,« pripoveduje Plevel. »Vsi izhajamo iz narodno zabavne glasbe in to nam je velik ponos,« doda Jenkole, ki je svoje znanje igranja na harmoniko pilil pri legendarnemu Francu Miheliču. Počasi pa tudi Fehtarji postajajo idoli mladih in zato Jenkole v šali pove: »Zdaj moramo pa počasi že mi paziti, kako se obnašamo,« saj postajajo zgled številnim oboževalcem.

Blaž Jenkole in Matic Plevel sta razkrila ozadje nastanka Fehtarjev in številne zanimive zgodbe iz zakulisja. FOTO: Marko Feist

K Dončiću v zasebno ložo

Lansko leto so doživeli presenečenje, ki ga niti v sanjah niso pričakovali. V stik so prišli z našim čudežnim dečkom Luko Dončićem, beseda je dala besedo in marca so sedeli v njegovi zasebni loži in občudovali igranje v živo. Srečanje z zvezdnikom je do zadnjega trenutka viselo v zraku: »Reklo smo si, prišli bomo na tekmo, do kam bomo pa naprej prišli pa nismo vedeli. Luka je tam mega zvezda, kar si v Sloveniji težko predstavljamo,« nam je razkril Plevel in dodal, da jim je v posebno čast, da si je vzel čas za njih. Dallas si bodo za vedno zapomnili, saj so tam ustvarili nepozabne spomine, se preizkusili v vlogi kavbojev in doživeli pravo ameriško vzdušje.

Milijonarji brez milijonov

Čeprav so fantje znani po milijonskih predvajanjih uspešnic, ki so več ali manj priredbe, so se v zadnjih mesecih zaprli v studio in pripravili avtorske pesmi, ki bodo odmevale na številnih koncertih in veselicah. Na spletu so pravi youtube milijonarji, njihove priredbe imajo po več milijonov ogledov fantje pa pravijo, da je prišel čas za avtorsko glasbo: »Prišel je čas, da pokažemo svoje lice, da pokažemo svoj obraz, kdo smo in kaj nosimo v sebi,« sta povedala člana zasedbe in dodala, da bodo poslušalci največji pokazatelj, ali jim je uspelo.

V studio sta prinesla pohodne čevlje, ki napovedujejo glasbeni spektakel v mesecu maju pa tudi harmoniko z dragocenim podpisom.

