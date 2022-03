Fatalna Kaja noseča s hrvaškim nogometnim zvezdnikom (FOTO)

Ko je koronavirus pred slabima dvema letoma posegel v načrte ustvarjalcev oddaje Zvezde plešejo, je čez noč brez projekta ostala tudi slovenska manekenka, vplivnica in starleta Kaja Vidmar, ki smo jo lahko gledali v videospotih različnih slovenskih izvajalcev, med drugim jo je v svojem gostil raper Challe Salle.

Pred tremi leti jo je v svojem videospotu gostil vrhniški raper Challe Salle. FOTO: OSEBNI ARHIV

Kaja je v tistem času na skrivaj potovala v Španijo, za njene skrivnostne izlete pa ni vedel nihče razen njenih bližnjih. Takrat jim je zaupala, da v Španiji, pravzaprav v Madridu, živi moški, ki je omrežil njeno srce. Hrvaški mediji zdaj razkrivajo, da naj bi se za našo Kajo ogrel hrvaški nogometni reprezentant Šime Vrsaljko, ki trenutno igra v klubu Atletico Madrid, ljubezen med njima pa naj bi se rodila pred slabima dvema letoma. Tridesetletnik naj bi se v štiri leta mlajšo lepotico tako zaljubil, da so njune iskrice v njegovem zakonu s Hrvatico Mateo, s katero ima sina Bruna, povzročile resne težave.

Hrvaški mediji so tako že pred časom na dolgo in široko ugibali o tem, ali se Vrsaljko ločuje, nato pa so izvedeli, da v Madridu že lep čas živi sam. Nogometaš že od lanskega leta ne nosi poročnega prstana, nekdanja žena pa je z vseh profilov na družabnih omrežjih umaknila njegov priimek. Novica o tem, da hrvaški nogometni zvezdnik ljubi lepo Slovenko, je presenetila tudi tiste, ki Kajo poznajo, zdaj pa je povsem jasno, zakaj je svoje zasebno življenje tako skrbno skrivala pred očmi javnosti, konec koncev je njen najdražji moški, ki ga pozna skoraj ves svet, še posebno od svetovnega prvenstva, ko je Hrvaška proslavljala zavidljivo drugo mesto. Viri blizu Kaje pravijo, da je lepotica visoko noseča, svojega prvega otroka pričakuje čez mesec in pol, rodila pa naj bi deklico.

Hrvaški reprezentant, vreden okoli 30 milijonov evrov, trenutno brani barve nogometnega kluba Atletico Madrid. FOTO: ARHIV NOVIC

V eni od objav na instagramu je Kaja sicer pokazala svojega izbranca, pravzaprav le njegovo senco, tako da z ničimer ni dala slutiti, da se med njo in hrvaškim nogometašem kaj plete, pred kratkim pa je predstavnikom sedme sile pri nas zadržano dejala, da njeno srce greje Španec. Njen najdražji je že pred časom z instagrama umaknil vse fotografije svoje nekdanje žene Matee, s katero sta se spoznala v srednji šoli, njun zakon pa je še pred dvema letoma veljal za enega najbolj trdnih na hrvaški sceni.

Kaja Vidmar se na govorice in naslove v hrvaških medijih ni odzvala, a kljub temu pridno všečka številne fotografije svojega srčnega izbranca, medtem ko ji on kljub seksi posnetkom ni namenil niti enega samega všečka, kar dokazuje, da sta imela golobčka zadnji dve leti razvito dobro strategijo. Predstavniki sedme sile so namreč potrebovali kar precej časa, da so ugotovili, da je postavna Slovenka tista, ki je očarala njihovega nogometnega junaka.