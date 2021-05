Evi Irgl povedal, da jo ima rad, a moti ga le eno ...

Poslanka SDSje na twitterju v torek sporočila, da so na odboru za delo »ponovno naredili nekaj dobrega«. Zvišali so namreč nadomestilo za izgubljeni dohodek staršev tistih otrok, ki potrebujejo posebno varstvo in skrb. Kot je dejala, je prisluhnila Društvu Viljem Julijan in jih tudi slišala.Njena poteza je naletela na pozitiven odziv, v oči pa bode tudi simpatično sporočilo enega od uporabnikov twitterja. »Eva, rad te imam, tvoje tvite tudi rad pogledam, če bi še presledke delala za ločili, bi me pa res osrečila. Poskusi, ni težko in lahko, da bo všeč še kakšni tečnobi moje sorte,« je zapisal.Ob njegovem sporočilu ni ostala ravnodušna niti Irglova, saj mu je pojasnila, zakaj včasih ne dela presledkov. »Ker ste simpatično napisali, si zaslužite moje pojasnilo. Presledkov ni samo v tistih tvitih, kadar jih ne morem skrčiti v število znakov, kot jih zahteva twitter. Vse dobro želim in lep večer.«