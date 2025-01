Hči Karla Erjavca sporočila lepo novico: »Stopam v naslednje poglavje svojega življenja«

Hči nekdanjega predsednika stranke Desus, ki je lani ustanovil stranko Zaupanje, Karla Erjavca je na instagramu objavila novico, da je prejela novi znanstveni naziv. Eva Erjavec se je z doktoratom v roki fotografirala pred Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer tudi predava.

»Ko razmišljam o poti, ki me je pripeljala do doktorata, me prevzema neizmerna hvaležnost do neverjetnih posameznikov, ki so bili del te izkušnje. Ta dosežek ni samo moj, je rezultat podpore, spodbude in usmerjanja, ki sem jih prejela na tej poti. Vsem, ki ste me podprli, z veliko in manjšo gesto, bodisi s spodbudnimi besedami, prisluhom ali zgolj z vero vame – hvala. Ta dosežek je toliko vaš, kot je moj, in vaše prispevke nosim s seboj, ko stopam v naslednje poglavje svojega življenja,« je zapisala pod fotografijo v angleškem jeziku.

Za Evo Erjavec so leta polna preizkušenj, a zdi se, da jih po ločitvi leta 2021, ko se je po pol leta ločila od poslovneža Andreja Marčiča, s katerim imata skoraj tri leta starega otroka, dobila nov zagon.

Tako v karieri kot v ljubezni so ji zvezde, kot kaže, naklonjene. Z doktoratom bo v službi napredovala do višjega naziva, lani pa je pokazala tudi svojega novega partnerja Blaža Goršeta, ki je tako kot ona študiral na ekonomski fakulteti.

Eva Erjavec je doktorirala z naslovom »Teoretični okvir in empirična analiza dejavnikov naložb v neotipljiv kapital«, zagovor doktorske disertacije pa je potekal v angleškem jeziku.