Erika Žnidaršič ne bo vodila Tarče

Danes bodo v oddaji Tarča na TV Slovenija govorili o tem, kako je vojna na Bližnjem vzhodu razdelila slovensko politiko.

A oddaje na bo, kot običajno, vodila Erika Žnidaršič. Je namreč zbolela in na družabnem omrežju sporočila: »Vsem, ki spremljate oddajo Tarča, se opravičujem, ker me nocoj ne bo z vami in z mojo novinarsko ekipo. Redko se je mi je zgodilo, zdi se mi, da v sedmih letih enkrat samkrat, ampak žal sem zaradi viroze skoraj brez glasu in v dokaj slabi koži. Me bo pa danes nadomestil Igor E. Bergant, tako da vabljeni ob 20ih.«