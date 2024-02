Luka Svetina zapušča RTV: pojasnil nam je, zakaj

Po dobrem letu in pol RTV Slovenija zapušča novinar in voditelj Luka Svetina. Kot nam je pojasnil v telefonskem pogovoru, ga do tega, da ponudi odpoved, ni privedlo trenutno stanje na nacionalni televiziji, temveč so ga premamili novi karierni izzivi.

»Direktorici sem pojasnil, da so prišli novi, zanimivejši izzivi in sem jih sprejel. A trenutno ne bi več o tem,« je dejal.

Razkril je le, da ostaja v novinarstvu, ampak da se ne vrača na Nova24, kjer je delal pred prihodom na nacionalno televizijo.

Povedal je še, da so nekateri njegovo odpoved sprejeli z obžalovanjem, drugi njegovo odločitev tudi razumejo. Dodal je, da ni ne prvi in ne zadnji novinar, ki je sprejel novo priložnost drugje.

Ko smo ga povprašali o trenutnih razmerah na RTV, je dejal, da je, glede na to, da je odgovorna urednica šele prejšnji teden imenovala novo ekipo s polnimi pooblastili, še prezgodaj, da bi lahko kar koli komentiral.

Luka Svetina je svojo kariero začel kot športni komentator, bil je tudi sodelavec legendarnega Mirana Ališiča. Leta 2018 je začel voditi oddaje na Nova24, konec aprila 2022 pa je televizijo zapustil in se pridružil ekipi tednika Domovina. Avgusta 2022 je odjeknilo, da je postal novi voditelj Odmevov na RTV Slovenija, a leto kasneje so ga z mesta voditelja Odmevov umaknili.