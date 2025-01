Ena naših najbolj znanih smučark spregovorila o težki bolezni, ki jo je doletela

Pred dnevi smo poročali o tem, da je nekdaj vrhunska alpska smučarka Nataša Bokal že drugič zbolela za rakom. O svoji bolezni je takrat spregovorila za revijo Lady. Zdaj pa je ponovno odprla dušo in spregovorila še za 24UR.

Bokalova je za rakom na rodilih prvič zbolela pred šestimi leti. Takrat je bila operirana in prestala kemoterapijo, nato pa se je bolezen vrnila. »Na različnih mestih, ampak glavni del pa na črevesju. In v bistvu že eno leto vsake tri tedne dobivam kemoterapijo,« je v novem pogovoru zaupala Bokalova. Kot je povedala novinarka 24UR, se je rak zmanjšal in ta hip stagnira.

Lasulje si ni kupila

Nekateri si zaradi izgube las, ki jih doleti ob bolezni, kupijo lasuljo. Bokalova je razkrila, da si je ni naročila. »To je posledica te bolezni, jaz se tega ne sramujem,« je povedala.

Kot pravi veliko hodi, če se da, vsakodnevno med pet in deset kilometrov. Razkrila je tudi, da nikoli ni bila črnogleda. »V športu ali pa v smučanju, ko se enkrat poškoduješ, se ti ravno tako podre svet. Seveda je zdaj diagnoza drugačna, težja, tam se samo tvoje življenje spremeni, tu pa ne veš, ali bo ali ne bo, ampak vedno sem z neko pozitivnostjo, optimizmom zrla naprej,« je še dejala Bokalova.