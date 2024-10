Ema Kurent: Menim, da bo leta 2026 v Sloveniji zmagovalka volitev ta stranka

Ema Kurent redno objavlja prispevke v tujih revijah in gostuje na mednarodnih astroloških konferencah, vsako leto izide njen Lunin vodnik, v katerem so zbrani natančni opisi vplivov splošnih nebesnih pojavov, in podaja natančne napovedi dogodkov. Zaupala nam je, kakšni časi so pred nami.

Začeti morava z vremenom. Naše bralke in bralce najbolj zanima, kaj se nam dogaja, kako se naše življenje spreminja zaradi spremenjenega podnebja. Pravite, da je velika verjetnost, da bomo imeli prihajajočo zimo zelo snežno in da bo tudi zato spomladi 2025 veliko poplav. Kdaj se bo to zgodilo?

V enem nedavnih intervjujev sem rekla, da obstaja nevarnost poplav spomladi 2025, od sredine marca do začetka junija, kar bo povezano z veliko količino snega, ki bo zapadel na začetku leta. Ne morem pa reči, ali bo sneg zgolj v hribih ali tudi v nižinah. Slabo vreme je najverjetnejše v marcu, ko bo sezona mrkov, vendar ne bo tako hudo, kot je bilo lani, saj je svoje takrat prispeval tudi sončni mrk, ki je močno deloval na naše območje.

Spremenjenega podnebja zaradi okoljskih vplivov, ki naj bi povzročali podnebne spremembe, kot astrologinja ne morem komentirati. Vremenske dogodke napovedujem na osnovi gibanja Lune in planetov.

Raziskave so mi pokazale, da se skrajni vremenski dogodki kopičijo v letih, ko Luna na svoji mesečni poti nad ekvatorjem presega maksimalno deklinacijo Sonca (23,5°), kar poteka v 19-letnem ciklusu in traje približno devet let. Višje ko Luna »prileze« čez mesec, močnejše so takšne tendence. Ravno sedaj, v letih 2024 in 2025, smo na višku tega obdobja, ki obsega čas med letoma 2020 in 2029. Prejšnje takšno obdobje je bilo med letoma 2001 in 2011. V tistih letih smo imeli močne vročinske valove, primerljive sedanjim, recimo 2003. in 2006 ...