Ekskluzivno: razkrivamo veselo novico, ki jo je Erjavec skril pred slovensko javnostjo (FOTO)

Eva Erjavec ujeta z vozičkom. FOTO: bralka Beti

V uredništvo smo prejeli fotografije bralkeiz Ljubljane, ki je v centru mesta naletela na zanimiv prizor.je ujela z vozičkom, kar pomeni, da se je očitno že razveselila prvorojenca ali prvorojenke. Družbo na sprehodu ji je delala njena mati. Z nekdanjim prvakom Desusasta tako očitno postala ponosna babica in dedek.Eva Erjavec se je novembra poročila z nekoliko starejšim podjetnikom, ki je lani dopolnil 53 let. Kmalu je odjeknila vesela novica, da pričakujeta tudi otročka.Rjavolaska je v zadnjih letih dvignila precej medijskega prahu, povezovali so jo namreč s številnimi postavnimi in uspešnimi moškimi, med njimi z nogometašemin