Nina končno spregovorila o tem, ali sta se z Ambrožem res razšla

V slovenski javnosti so se v zadnjih tednih večkrat pojavile informacije, da sta se Nina Radi in Ambrož Vahen Kralj, ki sta se zaljubila v šovu Kmetija, razšla. Najprej je to medijem dejal Ambrož, nato je Nina namigovala, da sta javnost le potegnila za nos, potem pa sta z družbenih omrežij izbrisala še vse skupne fotografije.

Kaj se dogaja med njima, je svetlolaso Mariborčanko vprašal tudi novinar Sveta Aleksander Pozvek. Kot je dejala Nina, vsaka stvar v življenju potrebuje svoj čas, zato da sta si ga vzela tudi onadva. Dodala je še, da ljubezen ne usahne kar tako čez noč ter da verjame, da bo usoda poskrbela, da se zgodi to, kar se mora.

Verjamemo, da bo ljubezen našla pot ter da bosta sčasoma premagala izzive in prepreke.