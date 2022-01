Kmet Ambrož na cevkah: razkrivamo, kaj se dogaja (FOTO)

Tekmovalec Kmetije Ambrož Vahen Kralj, ki je proti koncu lanskega leta razšel z Nino Radi, je na družbenih omrežjih znova dvignil veliko prahu. Objavil je namreč fotografijo, kjer je z oksimetrom na prstu, v nosu pa je imel kisikove cevke. Ob fotografiji je na kratko zapisal le: »Ne damo se«. Kaj se dogaja, smo preverili neposredno pri vedno nasmejanem Šentjurčanu.

Ambrož šokiral s to fotografijo. FOTO: Instagram

Vse, ki jih je ob objavljeni fotografiji, ki je bila iz Instagrama sicer že odstranjena, zaskrbelo, lahko pomirimo. Ko smo Ambroža povprašali, ali gre morda za kaj resnega, je planil v smeh in to zanikal. »Ne, samo na merjenju kisika sem bil,« je dejal.

Je ljubezenska pravljica res končana?

Na naše vprašanje, kaj se dogaja z Nino in ali je njune ljubezenske zgodbe resnično konec, je odgovoril pritrdilno. »Saj to se že ve,« je dejal in tako ugasnil še kanček upanja, ki so ju zanju imeli oboževalci. Nina je sicer pred dnevi povedala drugačno zgodbo. Mariborčanka pravi, da vsaka stvar v življenju potrebuje svoj čas in da sta si ga vzela tudi onedva. Dodala je še, da ljubezen ne usahne kar tako čez noč ter da verjame, da bo usoda poskrbela, da se zgodi to, kar se mora.