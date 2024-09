Slovenija ima talent: Edvard (8) in Frida (7) pustila Slovenijo brez besed (VIDEO)

V prvi oddaji nove sezone Slovenija ima talent sta kot zadnja nastopila brat in sestra Edvard (8) in Frida (7), ki imata, kot pravita, talent za matematiko, šah in pomnjenje.

8-letni Edvard je viceprvak v šahu do 10 let, Frida pa državna prvakinja. Na odru Slovenija ima talent sta izvedla točko, ki je doslej ni še nihče.

Edvard je pokazal neverjetno sposobnost pomnjenja in razvrščanja šahovskih figur, zaradi česar ju je žirant Lado Bizovičar nagradil z zlatim gumbom in s tem neposredno uvrstitvijo v polfinale.