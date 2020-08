Eden najbolj čednih slovenskih poslancev Kristini obljubil večno zvestobo (FOTO)

Koronavirusne razmere so marsikomu prekrižale načrte. Zbiranja so še vedno omejena, ne glede na to pa življenje teče dalje. Mnogi so v času koronavirusa začeli na novo, tudi z obljubljanjem večne zvestobe.Na skupno pot je z ženozakorakal priljubljeni poslanec NSi, znan tudi po velikem srcu in dobrodelnem delu. Ko so se pripravljale lestvice najbolj čednih iz parlamentarnih klopi, se ga je venomer omenjalo, zdaj pa njegov prstanec leve roke krasi obroček, ki simbolično označuje, da je njegovo srce oddano. S Kristino sta se poročila v družinskem krogu, svatbe pa ni bilo. »Vse sva prilagodila trenutnim razmeram. Če bi razmere bile drugačne, bi sigurno imela drugačno poroko,« nam je zaupal. Svatbo so za zdaj preskočili, ni pa izključena: »Morda. V teh razmerah pa sigurno ne.«Na novi poti jima želimo obilo sreče in tistega, kar si sama najbolj želita.