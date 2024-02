Državni svet razpada. Poglejte, kakšna burleska se je dogajala (VIDEO)

Na včerajšnji redni 14. seji Državnega sveta Republike Slovenije je bilo živahno, pravzaprav se je dogajala prava burleska. Kot smo že poročali, so državni svetniki med drugim obravnavali predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena zakona o dohodnini in pobudo glede načrtovanja in izvajanja ukrepov za razvoj slovenske Istre.

A ni potekalo vse, kot bi moralo. Ko je državni svetnik dr. Matjaž Štolfa prišel za govorniški pult, se je med uvodnim pozdravom nanj naslonil. »Lepo pozdravljeni, hvala za besedo ... Uf, piz***, nisem jaz 'kle' nič kriv, « se je po mikrofonu zaslišalo govornika, ko je pod težo rok popustil govorniški pult in se zlomil.

Vsi svetniki so padli v glasen smeh. »So težke teme, ja, ...« je nadaljeval Štolfa, med govorom na hitro kar sam sestavil pult in nadaljeval z besedo. A smeha ni bilo konec, saj je naslednji govorec, podpredsednik Državnega sveta Matjaž Švagan ugotovil sledeče: »Uf, pi*** Matjaž, res si odlomil ... To je zgolj slučajnost, upam, da to ni namenjeno celotnemu Državnemu svetu ...« a težave so se nadaljevale in pult je razpadal, zato so svetniki prosili za pomoč. Tehnično pomoč.

Tehnična pomoč je zadevo z govorniškim pultom uredila zgolj kratkoročno, do premora. Potem se je pult spet zlomil. In spet so se v dvorani vsi smejali.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek dogodka, skupaj s komentarji, kot na primer: »Ta pult je kot naš državni svet. Ne funkcionira in ne funkcionira ... Sicer se vsak poskuša nasloniti nanj, ko pa 'zajebe', se hitro izgovarja na druge. Kdaj bomo ugotovili, da je 'hin' in ga temeljito popravili ali končno nekam pospravili?«

Na spodnji povezavi si lahko ogledate celotno 14. sejo Državnega sveta Republike Slovenije.