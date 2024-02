Drama v državnem svetu: razpadel celo govorniški pult (VIDEO)

Državni svetniki so na 14. redni seji med drugim obravnavali predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena zakona o dohodnini in pobudo glede načrtovanja in izvajanja ukrepov za razvoj slovenske Istre. Pri peti točki dnevnega reda je bila seja prekinjena.

Državni svetniki bi sicer morali na današnji seji odločati o predlogu za ustanovitev preiskovalne komisije, ki se bo ukvarjala s poslovanjem podjetij Gen-I in Star Solar ter domnevnim nezakonitim financiranjem Gibanja Svoboda. Pobudo za sprejem zahteve za odreditev parlamentarne preiskave je na predlog državnega svetnika iz vrst SDS Andreja Poglajena vložila interesna skupina lokalnih skupnosti. Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je vložila predlog za preložitev razprave in odločanja o predlagani zahtevi za ustanovitev preiskovalne komisije. Kot je pojasnila vodja te interesne skupine Branka Kalenić Ramšak, so predlog vložili z namenom pridobitve boljšega uvida in poznavanja tematike.

Svetniki so nato na glasovanju z 18 glasovi za in 15 proti podprli preložitev obravnave te točke.

Po končanem glasovanju je Poglajen predlagal 15-minutno prekinitev seje in sklic kolegija državnega sveta, da se odloči o nadaljnjem poteku seje. Predlog je velika večina svetnikov podprla. Ob začetku nadaljevanja seje je nato predsednik državnega sveta Marko Lotrič naznanil, da bo na predlog dveh svetnikov ponovno potekalo glasovanje o preložitvi te točke. To je presenetilo številne svetnike, ki so opozorili, da s predlogom omenjenih svetnikov niso bili seznanjeni. Zaradi izraženih pomislekov o primernosti ponovnega glasovanja s strani nekaterih svetnikov so zato ponovno prekinili sejo in sklicali sestanek mandatno-imunitetne komisije, da se dogovori o tem, kako nadaljevati sejo. Članom komisije se ni uspelo poenotiti o načinu poteka seje, zato so se odločili, da bodo na osnovi posnetka s pomočjo strokovnih služb pripravili magnetogram in nato s pomočjo enoznačnega zapisa predvidoma v petek sprejeli sklep in z ugotovitvami seznanili predsednika državnega sveta.

Razpadel celo pult ...

A državni svetniki so imeli danes na seji tehnične težave. Tako je v nekem trenutku celo razpadel govorniški pult ... Nadaljevanje 14. redne seje DS bo sicer sklicano v najkrajšem možnem času.