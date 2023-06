Domicelj: Ženska naj bo zjutraj tiho in naj raje takoj po šihtu oddide domov

S tradicionalnim gala koncertom Poletna noč, poklonom slovenski popevki in 75. obletnici kantavtorja Tomaža Domicelja, se je v torek začel 71. Ljubljana Festival. Pod zvezdnatim nebom na Kongresnem trgu smo bili priča velikemu glasbenemu dogodku. Trg je bil poln obiskovalcev, vsi, ki si niso mogli privoščiti dragih vstopnic, pa so lahko koncert poslušali izza ograje.

Poletno noč je vodila Miša Molk. FOTO: Blaž Samec

Domiclja in njegove uspešnice poznamo vsi. V 55-ih letih jih je glasbenik ustvaril veliko, med drugimi Življenje je lepo, Banane, Avtomat, ...Na odru so se mu pridružili številni glasbeniki, med drugim Alenka Godec, Alfi Nipič, Jan Plestenjak, Tomi Meglič, Lara Baruca, Helena Blagne in drugi, ki so razkrili tudi nekaj skrivnosti o svojem kolegu.

Jan Plestenjak je tako na primer Domiclja objel in se mu zahvalil za vse pesmi ter mu popihal na dušo z besedami, si naš vzor, nam je napisala bralka Alenka, ki pa so jo zmotile Domicljeve besede.

Domicljeve uspešnice so odmevale v interpretacijah glasbenikov. FOTO: Blaž Samec

»Voditeljica večera Miša Molk, ki se poslavlja od Televizije Slovenija, je bila odlično razpoložena in zelo hudomušna. Izvedeli smo, kaj ima Domicelj rad in česa ne mara,« nam je napisala bralka in zapisala, komentar na Domicljeve besede.

»Vem, da ima pevec poseben humor in dolg jezik, a tokrat je šel predaleč. In kar me še posebej preseneča, je, da besede, ki jih je izrekel, niso bile deležne nobenega odziva, kot da je vse v redu in normalno, kar reče, saj je vendar velika legenda. Ko mu je Molkova rekla, da zdaj vemo, kakšna jutra ima rad, ji je odgovoril, da 'naj bo zjutraj ženska tiho in naj raje takoj po šihtu oddide domov'. Kakšen šiht me je takoj prešinilo, in zakaj bi morale biti žensko tiho. Toliko o naši kulturi. Ko je zbadal ljubljanskega župana, ki je sedel v prvi vrsti, zaradi cest in prometnih zamaškov v prestolnici, si rečeš, lahko bi ga zbadal ob kakšni drugi priložnosti, ne na Poletni noči, ki jo brez Mestne občine Ljubljana ne bi bilo. Ko pa je začel poniževalno govoriti o ženskah, pa bi ga morala Molkova ustaviti. In ljudje izžvižgati, vstati in iti. Tako pa so vsi ploskali. In kje smo potem kot družba, ko ploskamo nebulozam 75 let stare legende, ki je, kot je rekel Plestenjak, vzor mnogim glasbenikom?«

