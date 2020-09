Ditka v lovkah Danice Lovenjak: pozitivna stran karantene

Čez noč v Sloveniji dobili novega milijonarja

V zadnjih tednih je vrednost glavnega dobitka v igri na srečo Loto rasla in rasla. Kot mnogokrat do zdaj so se številni spraševali, kako je mogoče, da sedmica ni izžrebana. In včeraj je. Številke 13, 17, 25, 28, 29, 32, 37 in 39 so bile srečne za imetnika (ali imetnico) lističa, ki je bil vplačan prek e-loterije. Sedmica je znašala 4,038.623,59 evra. Seveda je od tega