Denise priznala, s katerim zvodnikom se druži

Denise Dame se je te dni pojavila v finalu Zadruge 5 v Srbije in z izbiro obleke šokirala vse. Priznala je, da ima fanta, ta pa naj bi ji izbrisal vse številke njenih sponzorjev, ljubimcev in zvodnikov. »Greje me ljubezen. V resni zvezi sem že več mesecev. Veliko je prepirčkov, pa tudi ljubezni. On je patriarhalen, tradicionalen, pisal mi je na instagramu in pristopil k meni na filozofski način,« je povedala.

»Moj fant želi, da ukinem onlyfans, izbrisal mi je vse sponzorje, ljubimce, zvodnike ... samo šalim se,« je rekla v smehu. Je pa poudarila, da je njen prijatelj nekdanji obsojeni zvodnik Mihajlo Maksimović. »Ne poznam nobenega zvodnika, poznam le svojega prijatelja Mihajla Maksimovića.«

Maksimović je, tako pišejo srbski mediji, najbolj znani srbski estradni zvodnik, ki je priznal, da je organiziral elitno prostitucijo.Obsojen je bil leta 2019, takrat pa je dejal, da so bile pri njem le tiste, ki so si ta posel želele in nobene ni silil v prostitucijo. »Vse je bilo na prostovoljni osnovi. One so zaslužile 70 odstotkov, meni pa dale 30 odstotkov od dogovorjenega posla.« Neka ženska pod njegovim okriljem je leta 2019 povedala, da je zaslužila okoli 10.000 evrov na mesec in da je imela največ dela leta 2018 na zaključnem košarkarskem turnirju četverice v evroligi v Beogradu. »Pet strank v vrsti sem imela takrat ....«