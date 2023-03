Denis Toplak in Marko Potrč v peklenski preizkušnji (FOTO in VIDEO)

Denis Toplak in Marko Potrč sta znana kot velika športna navdušenca. Kako zelo dobro sta pripravljena in v kako vrhunski fizični kondiciji sta, sta na družabnih omrežjih dokazala že mnogokrat. Tokrat pa sta se v Münchnu preizkusila na brutalni vzdržljivostni preizkušnji, ki jo primerjajo s polmaratonom in triatlonom.

Gre za tekmo znano pod imenom hyrox in je sestavljena iz osmih kilometrskih tekov in osmih funkcionalnih vadb. Med njimi so potiskanje 125 kilogramov težkih sani, vojaški poskoki, vlečenje vrvi, prenašanje uteži in še bi lahko naštevali.

Na tekmi v Münchnu je bilo tudi kar nekaj Slovencev, med katerimi je najboljši čas in s tem tretje mesto dosegel Žiga Hutter. Na šesto mest se je uvrstil Denis Toplak, v starostni skupini od 35 do 39 let pa je zasedel prvo mesto. Znani mariborski voditelj Marko Potrč pa se je uvrstil na sedemdeseto mesto oziroma na deveto v svoji starostni skupini.

Ne glede na rezultat je treba vsem udeležencem čestitati. Če sodimo po posnetkih in fotografijah, lahko vidimo, da je šlo res za peklensko preizkušnjo, ki se je lahko udeležijo in jo prestanejo le tisti, ki so v vrhunski fizični pripravljenosti in so za to trdo garali.

Denis je medtem ponosno razkril, da je po zmagi v svoji skupini, že prejel povabilo na svetovno prvenstvo in da se je nanj tudi prijavil. Še pred tem, pa ga mika, da bi se podobnega tekmovanja udeležil čez lužo.