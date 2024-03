Denis Avdić presenetil Luko Basija: od šoka so se mu tresle roke (VIDEO)

Radijski voditelj Denis Avdić je človek presenečenj. Za eno prav posebno je poskrbel v minulih dneh, ko je v studio povabil koroškega glasbenika Luko Basija, ki je bil prepričan, da ga je Avdić poklical zato, da bi poslušalkam in poslušalcem v živo zapel skladbo Skrito v raju, ki jo poznamo iz priljubljene istoimenske serije, ki jo predvajajo na POP TV. A še preden je imel Basi možnost zapeti svojo novo uspešnico, mu je Denis Avdić postregel s presenečenjem.

Vprašal ga je, kakšne načrte ima za poletje in glede koncertov, Basi pa mu je odgovoril, da se bo poleti poročil z Nastjo Gabor, saj so jima lani poplave prekrižale načrte. »Sicer pa imam konec septembra v načrtu meni ljube Križanke,« je še dodal pevec, Avdić pa ga je vprašal, ali že ima vstopnice za koncert. Ko mu je Basi odgovoril, da jih nima, mu jih je Avdić dal, Korošec pa je odvrnil, da se mu tresejo roke in da koncerta pravzaprav še niso povsem potrdili.

»Križanke so potrjene, 28. septembra ob 20. uri. Ali ni dobro, ko glasbenik pride v studio in mu kar ti poveš, kdaj ima koncert,« je v smehu naznanil Avdić, osupli Basi pa je za konec vse navdušil, ko je zapel svojo novo skladbo.