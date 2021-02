Dejan Krajnc poskrbel za šok na sceni

Po desetih letih se poslavlja od Poskočnih muzikantov. FOTO: OSEBNI ARHIV

Komaj čaka, da se bodo spet začeli koncerti.

Se spomnite uspešnice Poskočnih muzikantov Adijo, madam, s katero so si pred sedmimi leti na široko odprli vrata na glasbeni sceni in osvojili tako mlajšo kot starejšo populacijo? To je bila njihova največja uspešnica, ki ima na portalu youtube dobrih 7,3 milijona ogledov, s čimer so presegli celo Modrijane z njihovo Ti, moja rožica.A kot strela z jasnega jezdaj razkril, da je po skoraj desetih letih svojim glasbenim kolegom rekel adijo in se odločil za samostojno glasbeno pot. »Res je, ustanavljam svoj lastni bend, ki že pridno vadi,« nam je potrdil Laščan, ki je širši javnosti poznan tudi po svoji irokezi, ki si jo je sicer dal javno ostriči, a so mu lasje zelo hitro zrasli, tako da ta ostaja njegov zaščitni znak. Kot tudi številne tetovaže, ki krasijo njegovo telo, in seveda klarinet, ki ostaja njegovo prvo glasbeno orožje.O svojem bendu je sicer še precej skrivnosten, čeprav naj bi menda že nastajala prva lastna skladba. Smo pa izvedeli, da naj bi v njem združil pisano druščino prijateljev od difovca do vzgojitelja, glasbenega učitelja in odrskega nastopača. No, slednji bo najbrž kar Dejan sam, saj je že doslej bil on tisti, ki je animiral publiko pod odrom in marsikje drugje. Dejstvo je tudi, da je za Poskočnimi muzikanti, podobno kot z vsemi drugimi glasbeniki, težko leto, korona je pač pustila posledice.Na leto, do izbruha pandemije, so imeli v povprečju po sto nastopov, še do lanskega marca po tri na teden, od marca lani do decembra pa vsega skupaj pet. K temu moramo prišteti še vsaj 250 posnetih oddaj Slovenski pozdrav, pri katerih so sodelovali v minulih sedmih letih, kolikor je bila oddaja na sporedu TV Slovenija. In potem je prišel koronavirus, ko so čez noč vsi glasbeniki ostali brez dela. To je bil tudi za adrenalinskega Dejana velik šok.»Priznam, da mi je to najprej še godilo. Vzel sem si čas in šel uživat na morje, pa v Grčijo, potepal sem se po Goriških brdih, tudi v Bohinju, kjer imamo družinski apartma, sem preživel veliko časa. Pa bi raje nastopal, a to žal ni bilo mogoče. Novembra in decembra lani sem v studiih snemal tako imenovane coverje, uspešnice tujih glasbenikov, da sem se malo zamotil. Zdaj pa si res že zelo, zelo želim, da bi se končno lahko začeli tudi koncerti. Sem optimist in menim, da bo aprila ali maja situacija že veliko boljša. In se bo spet pelo in igralo. Upam in si želim. Bojim se le, da ne bi menedžerji na majhnem delu naenkrat organizirali preveč koncertov, temveč se bodo nastopi razporedili,« razmišlja Dejan, ki se je odločil, da bo poslej nastopal pod imenom Dejan Dogaja!»Tudi zato, ker se mi res dogaja, in upam, da se bo dogajalo. In tudi koncerte bom začel z vprašanjem publiki, kaj in če se jim kaj dogaja,« je gostobeseden glasbenik, ki mu je pri imenu slogana pomagal, ne boste verjeli, sam»Lahko rečem, da je on moj veliki vzornik pa prijatelj. Veliko sva v stiku in dejansko mi je to ime res predlagal on. Takega benda, kot ga snujem, pa ni imel še nihče v Sloveniji,« razkriva Dejan. Kot še doda, pa bo z bendom nastopal na največjih dogodkih in največjih odrih. »Samo čakam, da se končno res začne dogajati,« pravi.