Slovenski glasbenik je ponovno diplomiral (FOTO)

Energični Laščan Dejan Dogaja s pravim imenom Dejan Krajnc se je te dni razveselil diplome, ki jo je prejel kot sommelier. »Pa sem še drugič diplomiral. Kar sem si zadal lani, sem storil letos. 'Žal' to še vedno ni akademska diploma, ampak je diploma za sommelier master druge stopnje, ki polni moje srce, duha in prosti čas,« je veselo novico sporočil znani in v teh mesecih zelo zasedeni glasbenik, sicer odličen klarinetist in vodja Dejan Dogaja banda.

Ponosen na podelitvi FOTO: Tadej Majhenič

Čeprav v njegovem rodnem kraju varijo pivo, pa je očitno vino tisto, ki Dejana še posebno navdihuje. »Dobra kapljica in okusna hrana sta v moje življenje prinesli ogromno dobrih in zanimivih ljudi, ki so me naučili, da besede slabšalnega pomena ne spadajo v besednjak razgledanega človeka in da vsak človek ustvarja tako, kot sam najbolje zna! Naučimo se torej podpirati, hvaliti in nasmejati ... Le tako bomo na koncu dneva srečni legli v posteljo tudi sami,« je ob dosežku še dejal Krajnc.

Kot glasbenik ni mogel iz svoje kože in je nastopil. FOTO: Tadej Majhenič

In brž dodal, da se na tej točki ne bo ustavil in se bo že kmalu lotil tudi tretje stopnje. Torej se očitno že zelo dobro spozna na svetovno znane vinske sorte, smernice v vinogradništvu, vinorodne dežele, pa tudi kulinariko, ki sodi k določeni sorti vin.