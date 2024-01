David Amaro iskreno o težkih trenutkih: Večino časa sem sam proti vsem (VIDEO)

David Amaro je slovenski pevec, glasbenik, ustvarjalec in ljubitelj umetnosti. Njegov prvi vidnejši nastop pa je bil na pevskem tekmovanju Prvi glasek Gorenjske 2005 pri dvanajstih letih. Širša publika ga je spoznala pod imenom David Grom, ko je v najstniških letih osvajal slovenske odre s svojimi uspešnicami. Potem pa se mu je čez noč življenje spremenilo in pri 19 letih je spakiral kovčke ter jo mahnil v Veliko Britanijo. Z enosmerno letalsko karto, brez konkretnega načrta, kaj bo počel. Glasbi se je za dve leti popolnoma odpovedal.

Spregovoril je o življenju v tujini in vrnitvi v Slovenijo. FOTO: Luka Maček

Velikokrat je sam proti vsem

Spregovoril je tudi o življenju pod žarometi in o vsem, kar to prinaša zraven. Čeprav s ponosom govori o svoji rasti, življenju in iskreno prizna svoje strahove, le redko pokaže ranljivi del sebe: »Vzgojen sem, da se nikoli ne delam žrtve, ker ne maram tega in nikoli ne boste videli solz, večkrat zelo dvignjeno glavo. Ampak je pa prišlo do nekega momenta, ko sem se zavedal, da je realnost lahko drugačna in jo je mogoče treba povedati in se malo zavzeti zase.« Pravi, da samo on ve, kako je živeti zgodbo, ki jo živi v Sloveniji kot glasbenik in velikokrat se počuti kot da je sam proti vsem.

Sosed ga je prosil naj prekini s petjem

Prigod in dogodivščin na njegovi glasbeni poti ne manjka. Ko je živel na Otoku in po cele dneve vadil petje, ga je nekega dne prekinil sosed. Njegova mama se je poškodovala, sosed pa Davida ni prosil za pomoč, ampak zgolj za tišino, da je lahko v miru rešil situacijo. »Takrat sem se mu opravičil in mu razložil, da moram vaditi tudi po šest ur na dan,« nam je v smehu povedal Amaro. Glasba ga je po letih življenj v tujini vrnila v Slovenijo, kjer se je predstavil v šovu Znan obraz ima svoj glas in doživel svoj razcvet. V studio je prinesel tri osebne predmete in povedal, zakaj verjame, da je bil v prejšnjem življenju riba. Beseda je tekla tudi o Severini in Ceci pa njegovi turneji s skupino Thake that.

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.