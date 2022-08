Darje Zgonc že več mesecev ni na malih zaslonih: izvedeli smo, kaj se dogaja

Gledalci informativne oddaje 24ur so gotovo opazili, da oddaje že več mesecev ni vodila Darja Zgonc. Žal ne zaradi letnega dopusta, ampak ima zdravstvene težave. Poleti so tako oddajo večinoma posamezno vodili Petra Krčmar, Edi Pucer in Jani Muhič. V začetku avgusta pa je za vodenje informativne oddaje vskočila tudi Maja Sodja.

Kot je pred časom za Lady povedala Zgončeva, ima hude težave s hrbtom. Pojavile so se, ko je dvigovala breme in naredila manjši, nenadziran gib. Takšne težave je ne pestijo prvič, saj je že pred 10 leti morala jemati močne protibolečinske tablete, da je zdržala hude bolečine.

Okreva dobro

Priljubljeno voditeljico smo povprašali, ali se je stanje že kaj izboljšalo ter kdaj jo bomo lahko ponovno gledali na malih zaslonih. Sporočila nam je dobre novice: »Okrevam dobro in se kmalu vrnem.«

Voditeljici želimo čimprejšnje okrevanje in uspešno vrnitev na delo.