Danes in jutri na sporedu prava baletna poslastica

Obiskovalci se na letošnjem 72. Ljubljana Festivalu močno veselijo znamenite baletne predstave Spartak. Epska zgodba skladatelja Arama Hačaturjana bo uprizorjena v Cankarjevem domu danes in jutri, 1. in 2. julija. Baletno poslastico bo izvedla ekipa Državnega opernega in baletnega gledališča Astana Opera ob glasbeni spremljavi Orkestra in Ženskega zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Abzala Muhtidinova.

Znameniti skladatelj je balet Spartak začel pisati decembra 1941, v najbolj tragičnih dneh druge svetovne vojne. Navdihnili sta ga junaška podoba Spartaka in tema upora sužnjev v starem Rimu. Delo je dokončal leta 1954 kot svoj tretji in zadnji balet. Slavna glasba na razkošni melodični sceni in preplet evropskih in orientalskih melodij odražata skladateljeve najprepoznavnejše značilnosti. Koreografijo je leta 1968 pripravil mojster sovjetskega baleta Jurij Grigorovič in spada med njegove najslavnejše.

Balet nas po tragični, napeti postavitvi popelje v čas Rimskega cesarstva in vladavine Julija Cezarja, ko se je zgodil eden največjih suženjskih uporov pod vodstvom protagonista Spartaka, saj se mu je pridružilo okoli 60.000 sužnjev.