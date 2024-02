Da je ne bi v Sloveniji pozabili, se je Helena Blagne v tujini takole razkazovala (FOTO)

Slovenska pevska diva Helena Blagne trenutno uživa na dopustu. In to ne kje blizu, pač pa na Tajskem. In da je ne bi v Sloveniji pozabili, je na družabnem omrežju seveda objavila nekaj počitniških utrinkov.

In priznati je treba, da uživa in je videti odlično. Seveda se s tem strinja množica Heleninih zvestih sledilcev, ki so navdušeni všečkali vsako fotografjo.

Kot smo že poročali, si je dopust še kako zaslužila, saj je pred tem odpotovala v Avstralijo zaradi koncerta, ki ga je organiziralo tamkajšnje slovensko društvo.