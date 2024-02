Helena Blagne že desetič v Avstraliji

Pevska diva Helena Blagne je ena redkih slovenskih glasbenic, ki jih poznajo tudi na drugem koncu sveta. Avstralija je namreč tista dežela, ki je naši 60-letni pevki zelo pri srcu, tam pa jo imajo ljudje, ki jih je v zadnjih desetletjih že dobro spoznala, neizmerno radi. Gre za Slovence, ki so se pred desetletji tja izselili, si ustvarili družine, in čeprav živijo daleč od domovine, ki jo še vedno nosijo v srcu, z njo ostajajo povezani in ljubezen prenašajo tudi na svoje potomce.

Heleno je takole leta 2015 v Sydneyju poslušala polna dvorana tamkajšnjih Slovencev. FOTO: glasslovenije.com.au

Del te zgodbe je slovenska pevka, ki se je v Avstralijo odpravila že desetič in tam nastopila na večerji Slovenskega društva Sydney. V društvu pevko že dobro poznajo, prvič je v Sydneyju nastopila leta 1989, potem pa se je vsakih nekaj let vračala med slovenske rojake. Tako je bilo tudi letos, ko so člani društva koncert priredili v čast našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu.

Pred sydneyjsko operno hišo FOTO: Instagram

Glasbenica, ki je pred potovanjem v Avstralijo počitnikovala na Tajskem, vznemirljivega potovanja k slovenskim rojakom ni obešala na veliki zvon, s svojimi sledilci je le delila fotografijo, ki je nastala pred znamenito operno hišo v Sydneyju. Blagnetova je nekoč o druženju s Slovenci v Avstraliji povedala, da so nanjo naredili izjemen vtis s svojim načinom življenja, razmišljanja in svobodo duha. »To so zelo iskrivi ljudje, ki živijo polno življenje, kar se mi zdi zelo pomembno za medčloveške odnose. Opaziti je, da se zavedajo svojih korenin,« je še dejala.