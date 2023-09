Čustveni zapis Tanje Ribič: Pojavil se je mali angelček, ki bo pomagal prebroditi slovo

Naša priljubljena igralka Tanja Ribič ima nov razlog za veselje. Na Instagramu je razkrila, da se je njeni družini pridružila nova članica, ki sliši na ime Lili. Iz zapisa lahko sklepamo, da gre za rešenko, ki ji je družina Ribič-Đurić ponudila topel dom.

»Izgubljena, sestradana dojenčica, težka komaj 1,5 kilograma. Naša Nikica, prav tako rešenka, a iz Črne gore, je že zelo bolna, trudimo se, kar se le da, da ji daljšamo in lajšamo življenje. Srček pa kar peša ... Vedela sem, da se bo od nekod pojavil mali angelček, ki nam bo pomagal prebroditi slovo, vedela sem, da se bo pojavil, da mi je namenjen in da me bo potreboval,« je zapisala Ribičeva ob fotografije male Lili in Nikice.