Čustveni jubilej Iris Mulej, mamo objela po skoraj dveh letih

Nekdanja miss Slovenije, danes pa spletna vplivnica Iris Mulej je že 19. junija praznovala 40. rojstni dan. Prav posebno slavje je pripravila v Sloveniji, kamor se je z družino po dolgem času vrnila iz Črne gore.



Na instagramu je te dni objavila fotografije in video slavnostnega druženja na Bledu, kjer so pravzaprav praznovali okroglih 100 let. Jubilejnih 60 je namreč dopolnila njena mama, ki jo je videla po skoraj dveh letih.



Iris je v čustvenem zapisu priznala, da Slovenijo neizmerno pogreša (nelektorirano): »Mesec čestitk, mesec praznovanja, mesec road-tripa z otrokoma iz Črne gore v Slovenijo, mesec presenečenj, mesec ponovnih objemov in prepirov z mojo mami, ki sem jo videla po skoraj dveh letih, mesec nabiranja jagod v babičinem vrtu, mesec gledanja skozi prste, ko babi vnuku in vnukinji zvečer pred spanjem peče palačinke, na debelo namazane z čokolado, mesec ponovnega snidenja s prijateljicami (za vse bi rabila še en mesec v Sloveniji!

Komentarji: