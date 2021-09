Cukrarna zaživela, Jankovićevi pa so se nastavili fotografu

Po celoviti prenovi je vrata odprla Galerija Cukrarna, ki jo upravlja zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML), z mednarodno skupinsko razstavo Čudovitost spomina. »Cukrarna se nam je vsem globoko usidrala v spomin, bodisi še iz šolskih klopi bodisi smo jo gledali leta in leta neslavno propadati. A če jo bolje raziščemo, vidimo, da je z njo povezanih tudi veliko svetlih zgodb, veselja in veseljačenja, ne samo bede in žalosti. Pokazati želimo, da gre v življenju drugo z drugim. Umetniška dela na razstavi se ne bodo konkretno ukvarjala s spominom na Cukrarno, ampak s spomini, ki so del vseh nas, ki nas tako ali drugače oblikujejo in ki nam tako ali drugače narekujejo našo prihodnost,« je povedala umetniška direktorica Galerije Cukrarna Alenka Gregorič. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je izpostavil, da je prenova Cukrarne »trenutno največji kulturni projekt, zgrajen v samostojni Sloveniji«. Sledil bo Rog, kjer prenova že poteka, nato pa še kinodvorane Kinodvora na Ajdovščini ter dokončanje Baragovega semenišča, »kar dokazuje, da kultura v Ljubljani živi«.



V Cukrarni se bodo s svojimi vsebinami predstavljali raznoliki umetniki, javni zavodi in nevladne organizacije, posebno mesto pa bodo v njej dobili tudi mladi ustvarjalci.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: