Uf, razočarana Darja po prvem zmenku: V glavnem dolgočasen

Ste za hitri zmenek? V Ljubezni po domače so bili. In kandidati so se hitro menjali. Darja je tako med drugim pričakala Vlada. Prišel je lepo oblečen in urejen, zato jo je zanimalo, kako to, da je tako čeden, pa sam. Odgovoril ji je, da je kriva komunikacija. Pogovor očitno ni potekal tako, kot bi si želela Darja: »Daj malo življenja, no. Vidim, da si malo živčen. Kaj čem ti drugega reči. Če ti lahko, ti ponudim čokoladko. Čokolada naredi dobro voljo.« Ob slovesu mu je dejala, naj glavo drži pokonci in se malo nasmehne.



Po zmenku je Darja razkrila: »Sem kar malo razočarana. Moti me, če te ljudje ne pogledajo v oči. On me ni niti enkrat. /.../ Vlado je svoj tip, po srcu dober, pošten, več pa ne morem povedati, ga tudi nisem kaj dosti ocenila. V glavnem dolgočasen ...«