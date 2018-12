Silvestrski pozdrav v ognjeviti rdeči

Oddaja Silvestrski pozdrav

Darja Gajšek in Slavko Bobovnik

Tudi Alya je za najdaljšo noč v letu izbrala rdečo barvo.

Še dober teden nas loči do skoka v novo leto. Astrologi in vedeževalci že napovedujejo obete za leto, ki prihaja, trgovine so polne bleščečih oblek za najdaljšo noč, turistične agencije pa ponujajo najrazličnejše pakete in izlete za popolno preživeto silvestrsko noč.Za vse tiste, ki bodo to noč preživeli doma, pa je Televizija Slovenija že tradicionalno pripravila koncertni spektakel Silvestrski pozdrav, ki ga bodo predvajali na silvestrski večer, v ponedeljek, 31. decembra 2018.Snemanje edinstvenega glasbenega dogodka je tudi letos potekalo v mariborski dvorani Tabor. Na oder je stopilo več kot 200 nastopajočih priljubljenih glasbenikov. Prireditev so povezovali znani slovenski voditelji:inZa najboljšo glasbeno zabavo ob zaključku tega leta bodo poskrbeli: Modrijani, ansambel Saša Avsenika, Simfonični orkester RTV Slovenija,, Čuki,, Eros, Marko Vozelj & Mojstri, Prifarski muzikanti,, Pop Design,, Uroš in Tjaša, Kvartopirci,, Poskočni Muzikanti, Stil, Pogum, ansambel Petra Finka, Akordi, Spev, Primorski fantje, Nemir, Slovenski zvoki, Veseli svatje, S.O.S. Kvintet, Vražji muzikanti in še mnogi drugi.Kot se za silvestrovo spodobi, se bo tudi odštevalo in nazdravilo, ko bo ura odbila polnoč. Ekipa, ki je dala vse od sebe, zagotavlja, da se bodo tisti, ki bodo v leto 2019 vstopili v udobju toplega doma, zabavali in uživali ob dobri glasbi.Kot kaže, bo prevladujoča barva najdaljše noči v letu tokrat rdeča. Ognjeno rdečo barvo so za svoj nastop izbrale Helena Blagne, Nuška Drašček,, Alya in tudi Isaac Palma. Rdeča barva je sinonim za ljubezen in strast; stari običaj pa tudi pravi, da nošenje rdečega perila za novo leto prinaša srečo.