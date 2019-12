Prisegla je, da ne bo pila in jokala, a Denis je prevelika mora za Lucijo

Lucija in Damjana. FOTO: Voyo

Preberite še:

Lucija se je ob vrnitvi v napila in spet jokala. FOTO: Voyo

Vrnitev v Kmetijo, v resničnostni šov, je bila boleča za. Ta se je v šovu med drugim zaljubila v, on pa ji tega ni vračal. In ker je spet ni opazil, se je znova zjokala in napila – naslednji dan pa se kesala.»Jaz se ne spomnim stvari, mi ja kar malo žal, da sem se skušala pogovarjati z Denisom. Želela sem le, da bi imela nekakšen prijateljski odnos,« je ob vrnitvi razlagala kolegici. »Res je, da sem se zaljubila. Še vedno je ena simpatija. Tega ne morem kar odrezati.«jo je tolažila, a ima o njej svoje mnenje: »Človek ji ne more pomagati tukaj. /.../ Če bi bila jaz na Lucijinem mestu, se mi zdi, da bi me to minilo, glede na to, da mi ne vrača pozornosti. Ne vem, ne morem je razumeti. Mogoče pa jo to še podžge.«»Moram dati stran alkohol,« je Lucija dejala zaupnici Damjani naslednji dan.