Modelpo Aziji in Evropi, kjer je delal, odslej biva v Južni Afriki. V začetku januarja se je preselil na najjužnejši del afriške celine, v Cape Town na Rt dobrega upanja. V Afriki prej še ni bil, zdaj pa je tam kar ostal.Tako daleč stran ga je odpeljalo delo. »Trg v Južni Afriki je zelo komercialen, kar mi je pisano na kožo, saj imam na tem področju tudi največ izkušenj in referenc. Moja pogodba z modno agencijo se izteče marca, ko je tu konec poletne sezone, tako da se takrat vračam v Slovenijo. Januarja, februarja in marca je tu poletje, zato veliko mednarodnih naročnikov pride snemat reklame za poletno sezono v Evropi,« se nam je oglasil z afriškega juga. Stanuje v stanovanju agencije, s katero dela, in si ga deli z drugimi modeli.»Prvi vtisi o Južni Afriki so zelo mešani. Zelo sta mi všeč narava in njihova hrana, bil pa sem zelo negativno presenečen, koliko revščine je. Na vsakem drugem vogalu vidiš brezdomce, vsak dan me nekdo prosi za denar, hrano, vodo. V določenih delih mesta je zelo nevarno. Nikoli ne veš, kdaj te bodo oropali ali napadli, da bi prišli do denarja. Vseskozi moraš biti previden in opazovati, ali ti kdo sledi. Meni se za zdaj ni pripetilo nič hudega, kolega pa so oropali sredi noči, ko se je vračal iz bara,« pravi.Drugače pa Gašper uživa v poletju. Vsak dan imajo med 25 in 30 stopinj Celzija, po večini je sončno, a tudi vetrovno. »V Cape Townu je vreme pravzaprav zelo nepredvidljivo. V enem dnevu doživiš dež, sonce, meglo in burjo, saj se razmere zelo hitro spreminjajo. Mesto leži med gorovjem na eni strani in Atlantskim oceanom na drugi.«Zapeljiva nevarnost Južne Afrike je zagotovo hrana, ki se ji maneken težko upira, a mora paziti na linijo zaradi kondicije in forme. »Hrana je zelo raznolika, saj lahko najdeš vse na enem mestu. Imajo zelo kakovostna vina. Imajo več kot 1000 vinogradov, cenjena vina izvažajo po vsem svetu.« Gašperja na jugu Afrike preseneča še nekaj. »Kljub izjemno veliki brezposelnosti se nekatere trgovine in lokali zapirajo že ob štirih popoldne, kljub temu da bi lahko še delali popoldne in zvečer. V primerjavi z Evropejci bi rekel, da so ljudje tukaj manj delavni.«Zelo mu je všeč narava. Na eni strani je ocean, na drugi ogromno gorovje, vmes pa peščena plaža. »S prijatelji smo šli na točko, kjer se stikata Atlantski in Indijski ocean. Obiskali smo naravni rezervat, kolonijo afriških pingvinov. Čudovito je bilo na pohodu na znameniti Table Mountain. Ogledali smo si muzej in kaznilnico, kjer je bil zaprt.« Ko ima kakšen prost dan, ga izkoristi tudi za fotografiranje svoje kolekcije GT collection. Lepe plaže in druge lokacije so kot nalašč za to.