Je šel tekmovalec predaleč? Tako je med Milijonarjem užalil Bobovnika

V ponedeljkovi oddaji Milijonar je prišlo do malce nerodne situacije. Klemen iz Radomelj, ki se je potegoval za 100 tisočakov, je namreč voditelja Slavka Bobovnika postaral za nekaj let.



Potem ko je Klemnu uspelo pravilno odgovoriti na vprašanje, kdo je napisal poučno zgodbo za otroke Muca Copatarica, mu je Bobovnik kot zanimivost povedal, da je bila zgodba napisana dve leti po njegovem rojstvu. Nato je tekmovalca pozval, naj glede na ta podatek ugiba, koliko je zgodba stara. Klemen je odgovoril, da približno 65 let.



Slavko se mu je za »kompliment« zahvalil in mu »zagrozil«, da mu bo vrnil. Muca Copatarica je izšla leta 1957, kar pomeni, da bo Bobovnik 65 let dopolnil šele naslednje leto.