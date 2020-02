Furs pošilja ljubezensko pismo: Draga moja, brez tebe mi živeti ni

Finančna uprava RS (Furs) se že nekaj časa trudi, da svoje sledilce na družbenih omrežjih čim bolj zabava. Na sproščen in duhovit način tako pogosto opozarjajo na pomembne roke, ki jih ne smemo zamuditi, če si jih nočemo nakopati na glavo, hkrati pa poskušajo Slovencem pokazati, kakšno je njihovo delo. Ob praznikih pripravijo tudi posebna voščila in dan zaljubljencev očitno ni nobena izjema.Takole pa je Fursovo ljubezensko pismo:Draga moja,brez tebe mi živeti ni.Brez tebe ni mojega obstoja.Rad te gledam, ko se razvijaš, delaš, ko preprosto si.Ker s tem rastem tudi jaz in to zame lahko narediš le ti.Rad skrbim zate, ko zboliš. Ko so kaj novega.Rad bi, da si varna, da je najina ljubezen stvarna.Včasih si jezna, praviš celo, da bi bilo boljše, če me ne bi bilo.Vem, da me ni lahko vzdrževati, da veliko terjam od tebe.Stalno govoriš, da gledam samo na sebe.Globoko v sebi veš, da bom do smrti ob tebi ostal,zato le bodi srečna,saj je najina ljubezen večna.Tvoj davek