Avdić prodaja Oblakovega jaguarja in sporoča: Pomagajte nam do regresa

Na Radiu 1 so znani po svojih potegavščinah in očitno so te dni pripravili še eno.inso svoje oboževalce prosili, naj odkupijo avtomobil njihovega šefa, saj drugače ne bo regresa.Gre za jaguarja XJL portfolio letnik 2011 z nekaj več kot 140 tisoč prevoženimi kilometri. Cena pa je smešno nizka. Zanj boste odšteli 9.999 evrov. Za primerjavo, podobna vozila na spletu stanejo okoli 30 tisoč evrov.Takole so zapisali radijski voditelji (nelektorirano):»S težkim srcem se poslavljamo od šefovega Jaguarja. Ko smo izvedeli od vedeževalke Vesne, da letos NE bo REGRESA, smo se odločili, da se poslovimo od požrešne mačke. Zavedamo se, da ''revnemu milijonarju'' ni lahko. Lansko leto smo ga prosili za printer in je kupil tiskarski stroj za več kot 2 MIL € kljub temu, da smo RADIO. Že več kot eno leto prenavlja hišo in mora spati v hotelih. Pred leti je celo policija pri njem na domu iskala denar, a ga na žalost tudi oni niso našli. Ponosni smo, da je naš šef tako uspešen in ponosni smo, da je vozil (preteklik) Jaguarja. Od njega se bomo poslovili čimprej. Do prodaje bo s praznim tankom ležal na mrliškem parkingu pred Radiem 1. Zaposleni cvetje prijazno odklanjamo, ker si želimo denar. Prosimo za share in si ne želimo odpuščanja.«