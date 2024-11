Chris Carter prihaja na knjižni sejem

V slopu Slovenskega knjižnega sejma, ki bo potekal ob 26. novembra do 1. decembra na Gospodarskem razstavišču, bo Ljubljano obiskal Chris Carter, mednarodno priznani pisec psiholoških kriminalk, so sporočili iz založbe Učila International. Ljubiteljice in ljubitelji serije srhljivih trilerjev o detektivu Robertu Hunterju bodo zagotovo zelo navdušeni!

Chris se je rodil in odraščal v Braziliji, nato se je preselil v ZDA, kjer je na Univerzi Michigan študiral kriminologijo. Pozneje je proučeval vedenje kriminalcev, tudi serijskih morilcev, obsojenih na dosmrtno zaporno kazen. Igral je tudi kitaro v glam rock bandih, zadnja leta pa je pisec.

Po ocenah časnika Sunday Times je med desetimi najbolj prodajanimi avtorji na svetu. V sklopu evropske turneje, kjer predstavlja svojo zadnjo, že 13. knjigo o detektivu Robertu Hunterju Doktor smrti, ga bo mogoče srečati tudi na knjižnem sejmu v soboto, 30. novembra. Njegove trilerje je zelo težko odložiti pred koncem branja, zato ni nič nenavadnega, da se prodajajo v večmilijonskih izvodih, prevedeni pa so v več jezikov.