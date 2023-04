Challe Salle ujet s plavolaso lepotico: ne, ni njegova zaročenka (FOTO)

Raper Challe Salle je na instagramu pokazal, kako je videti snemanje njegovega novega videospota. Pred velikonočnimi prazniki je imel nekaj snemalnih dni organiziranih na Kanarskih otokih, zdaj pa je za finiš nekaj kadrov posnel tudi na posesti ene izmed vil v Sloveniji.

Srečen na snemanju. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Pri snemanju mu je družbo delala vplivnica in modelka Anja Repar, čigar vloga je med drugim bila, da vsa lepa leži na ležalniku s kužkom ob sebi. Challe Salle je bil na dan snemanja vidno zadovoljen, me drugim tudi za to, ker v svoji 13-letni glasbeni karieri končuje snemanje še enega videospota.