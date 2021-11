Challe Salle ali Kori? Pri kom je bolj vroče med rjuhami? (VIDEO)

Tim Kores Kori, znan glas Hitradia Center, je do zdaj poslušalce navduševal s številnimi Korikaverji, torej posrečenimi priredbami glasbenih uspešnic. Tako so nekateri dosegli tudi po več kot milijon ogledov in Korikaver Policaj, ki ga je posnel z Evo Boto, ima tako že 4 milijone ogledov.

Zdaj pa se je lotil novega izziva. To je nova youtube rubrika #KoriSHOW. Tako je zaj v javnost prišel posnetek, ki razkriva poseben odnos, ki ga ima radijec do raperja Challeta Saleta. Sta sicer velika prijatelja, a očitno pevcu Kori zavida marsikaj.

Preberite še:

V posnetku tako dobimo odgovor na vprašanje v čigavi spalnici je bolj vroče, pa tudi kakšne probleme ima Kori z bivšimi dekleti in ali ima več denarja Challe Sale ali Kori.