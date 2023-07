Butična slaščičarna sredi Ljubljane zapira vrata: Razmere so postale neobvladljive

Konec julija bo vrata zaprla priljubljena slaščičarna v središču Ljubljane in Cake Studio Moste v Žirovnici. Da so se znašli v brezizhodnem položaju, je lastnica slaščičarne sporočila na Instagramu, kjer njene slaščice občuduje skoraj 30 tisoč sledilcev.

Ema Koselj je sicer znana po tem, da javno govori o tem, kako se podjetniki v času draginje borijo za preživetje. A vse skupaj je v zadnjem obdobju šlo predaleč, zato se je odločila, da zapre slaščičarni, pa tudi prostor, v katerem so potekale delavnice in izobraževanja. »Razmere na trgu nam že več let ne prizanašajo. Prišli pa smo do točke, ko je poslovanje postalo nevzdržno in situacija ni več obvladljiva. Zapiramo. To odločitev smo bili primorani sprejeti oziroma bolje rečeno - smo izčrpali vse možnosti in druge poti za nas več ni. Stroški so se v zadnjih letih postopoma, a eksponentno zvišali za 350 odstotkov,« je odkrito zapisala.

Pravi, da so stroški postali neobvladljivi. Poleg najemnin so se zvišali tudi vsi ostali stroški od prispevkov, davkov, sestavin, materialov, plač in dodatkov, opreme, energentov, računovodstva, dostav.

Pravi, da je obdobje, v katerem se je znašla težko zanjo in za vse, ki so v to vpleteni in da žalujejo. »Vem, da sem naredila absolutno vse, kar je bilo v moji moči, da bi naše sanje preživele, ampak zato ni nič lažje. Konec je neizbežen. Vem, da sem v svoje podjetje vložila vse, kar sem imela in še mnogo več.«

Sporočila je še, da bo prodala vse pohištvo, opremo, pripomočke. Prostori, ki so jih najemali, pa bodo kmalu prazni.